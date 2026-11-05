Motorola представила в США флагманский смартфон Signature 27, который будет стоить 1599 долларов в конфигурации с 512 ГБ хранилища и 12 ГБ оперативной памяти. Предзаказы на устройство в США стартуют 19 ноября, а продажи начнутся 26 ноября, сообщает The Verge.

Характеристики флагмана

Смартфон получит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, кремний-углеродный аккумулятор емкостью 7000 мА·ч, 6,8-дюймовый Tandem OLED-дисплей и защиту от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69. Motorola называет разрешение экрана 1,5K Super HD. По заявлению компании, двухслойная OLED-панель сможет достигать пиковой яркости 12 000 нит.

Основная камера использует 50-мегапиксельный сенсор Sony Lytia L910 с технологией LOFIC. Камерный блок также включает 200-мегапиксельную камеру с трехкратным зумом, 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и сенсор Event Vision Sensor. В Motorola заявили, что этот сенсор будет определять движение на уровне пикселей и должен помогать более четко снимать быстро движущиеся объекты.

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Зарядка и программная поддержка

Signature 27 будет поддерживать проводную зарядку мощностью до 90 Вт и беспроводную — до 50 Вт. Для беспроводной зарядки на максимальной мощности потребуется фирменное зарядное устройство Motorola. В модели отсутствуют встроенные магниты стандарта Qi2.

Компания также обещает для смартфона семь лет обновлений операционной системы. Signature 27 будет поддерживать ориентированную на приватность GrapheneOS; The Verge отмечает, что это первый смартфон Motorola и первый массовый телефон, который будет продаваться в США, с такой поддержкой. Аудиосистема устройства разрабатывалась при участии Bang & Olufsen.

Часы и наушники

Вместе со смартфоном Motorola анонсировала Moto Watch Fit 27 с заявленным временем автономной работы до 12 дней и наушники Moto Buds 27 с активным шумоподавлением Bose. Наушники и их зарядный кейс будут иметь защиту IP57. Цены и точные даты выхода часов и наушников в США пока не названы; в Великобритании и Европе их ожидают в ближайшие недели.

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