W Wielkiej Brytanii związek zawodowy RMT ogłosił osiem 24-godzinnych strajków maszynistów londyńskiego metra. Akcje mogą znacząco zakłócić połączenia transportowe w Londynie przed Bożym Narodzeniem, informuje „The Guardian”.

Daty strajków

Pierwszy strajk ma rozpocząć się w południe 26 listopada. Protesty zaplanowano również na 17 i 19 grudnia — ostatnie przedświąteczne weekendy zakupowe. Kolejne dwa strajki mają odbyć się na początku stycznia, a pozostałe — w lutym.

Poprzednie strajki w tym roku już doprowadziły do znacznych zakłóceń w funkcjonowaniu metra, choć pociągi kursowały na większości linii. Podczas nowych akcji liczba pociągów w sieci może być ograniczona.

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Spór o czterodniowy tydzień

RMT sprzeciwia się planom wprowadzenia dla maszynistów czterodniowego tygodnia pracy. Zarząd Transportu Londyńskiego, TfL, oświadczył, że udział w nowym harmonogramie będzie dobrowolny. Związek twierdzi jednak, że zmiany mogą podważyć obowiązujące porozumienia pracownicze i pogorszyć warunki pracy.

W RMT poinformowano, że nadal nie otrzymano gwarancji prawa maszynistów do pozostania przy obecnym pięciodniowym harmonogramie. Związek uważa również, że proponowane zmiany mogą wydłużyć zmiany robocze i uczynić je mniej przewidywalnymi. Plan czterodniowego tygodnia poparła większość maszynistów reprezentowanych przez inny związek zawodowy — Aslef.

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