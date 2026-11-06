В Великобритании профсоюз RMT объявил о восьми 24-часовых забастовках машинистов Лондонского метрополитена. Акции могут существенно нарушить транспортное сообщение в Лондоне в преддверии Рождества, сообщает The Guardian.

Даты забастовок

Первая забастовка должна начаться в полдень 26 ноября. Протесты также запланированы на 17 и 19 декабря — последние предрождественские выходные для покупок. Еще две забастовки должны состояться в начале января, а остальные — в феврале.

Предыдущие забастовки в этом году уже приводили к значительным перебоям в работе метро, хотя поезда курсировали на большинстве линий. Во время новых акций количество поездов в сети может быть ограничено.

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Спор о четырехдневной неделе

RMT выступает против планов ввести для машинистов четырехдневную рабочую неделю. Транспортное управление Лондона, TfL, заявляло, что участие в новом графике будет добровольным. В то же время профсоюз утверждает, что изменения могут подорвать действующие трудовые договоренности и ухудшить условия труда.

В RMT заявили, что до сих пор не получили гарантий права машинистов остаться на нынешнем пятидневном графике. Профсоюз также считает, что предложенные изменения могут сделать рабочие смены более продолжительными и менее предсказуемыми. План четырехдневной недели поддержало большинство машинистов, которых представляет другой профсоюз — Aslef.

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