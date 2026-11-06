Premier Belgii Bart De Wever będzie kontynuował negocjacje budżetowe po tym, jak król Filip odrzucił jego dymisję i polecił natychmiast wznowić konsultacje. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na oświadczenie Pałacu Królewskiego.

Konsultacje w Pałacu Królewskim

Decyzję podjęto po spotkaniu monarchy z De Weverem w Pałacu Królewskim oraz konsultacjach z liderami pięciu partii tworzących większość rządową.

Premier złożył królowi dymisję w poniedziałek, po tym jak partnerzy koalicyjni nie zdołali osiągnąć porozumienia w sprawie środków budżetowych.

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Obietnica kompromisu

Liderzy wszystkich pięciu partii potwierdzili zamiar uzgodnienia uzasadnionej ścieżki budżetowej na następne trzy lata i zakończenia negocjacji tak szybko, jak to możliwe. Formalnie zobowiązali się również do ustępstw niezbędnych do osiągnięcia porozumienia w rządzie.

Król podkreślił potrzebę znalezienia sprawiedliwej równowagi między zachowaniem spójności społecznej a stymulowaniem wzrostu gospodarczego. De Wever ma złożyć królowi raport 16 listopada.

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