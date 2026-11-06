We Włoszech indeks trudności ekonomicznych Confcommercio wzrósł w październiku do 13 punktów. To o 0,5 punktu więcej niż we wrześniu i najwyższa wartość wskaźnika od grudnia 2023 roku.

Wskaźnik sytuacji ekonomicznej

Indeks Confcommercio ocenia sytuację ekonomiczną przeciętnego obywatela. O jego wzroście w piątek poinformowała ANSA English, powołując się na włoskie stowarzyszenie kupców.

Stowarzyszenie oświadczyło, że głównym czynnikiem wzrostu indeksu było przyspieszenie inflacji. W szczególności chodzi o wzrost kosztów towarów i usług, które konsumenci kupują najczęściej.

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Dynamika cen

Według Confcommercio w ciągu ostatniego miesiąca ceny takich towarów i usług wzrosły o 5,8% rok do roku. We wrześniu wskaźnik ten wynosił 5,2%, co oznacza, że tempo wzrostu cen przyspieszyło.

Stowarzyszenie powiązało tę dynamikę przede wszystkim ze znacznym wzrostem cen energii. W mniejszym stopniu na wskaźnik wpłynął wzrost cen świeżych produktów spożywczych.

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