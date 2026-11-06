W Stanach Zjednoczonych trzem osobom postawiono zarzuty oszustwa z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, które według prokuratury mogło umożliwić kradzież od firm około 129 mln dolarów. Jak informuje CBS News, Jacob Soall, Sharon Hazan i Guy Shitrit są również oskarżeni o pranie pieniędzy oraz kradzież tożsamości w okolicznościach obciążających.

Podszywanie się pod dyrektorów i prawników

Zgodnie z aktem oskarżenia przez ponad półtora roku osoby zamieszane w proceder obierały za cel tysiące firm w różnych krajach. Wśród poszkodowanych wymienionych w dokumentach sądowych są systemy szpitalne w stanach Missouri i Kalifornia, bank w Rhode Island, brytyjska firma fintech, spółka funduszy inwestycyjnych w Massachusetts oraz producent karmy dla zwierząt na Florydzie.

Według śledczych uczestnicy procederu często kontaktowali się z działami księgowości firm. Wysyłali pracownikom e-maile rzekomo w imieniu dyrektorów generalnych, prosząc o pomoc w przeprowadzeniu poufnej transakcji finansowej. Następnie organizowali rozmowy telefoniczne lub wideorozmowy, podczas których za pomocą AI imitowali głos, a czasem także wizerunek dyrektora.

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Środki konwertowano na kryptowalutę

Następnie pracownikom proponowano kontakt z rzekomym prawnikiem z dużej kancelarii, którego, według materiałów sprawy, również imitowali uczestnicy procederu. Soall, według prokuratury, głównie podawał się za prawników z Wielkiej Brytanii i korzystał z odręcznie napisanego scenariusza rozmowy zatytułowanego „Lawyer Call”.

Osoba podająca się za prawnika polecała pracownikom przelewać duże sumy na rachunki bankowe w różnych krajach, wynika z materiałów sprawy. Następnie środki miały być konwertowane na kryptowalutę, aby ukryć ich pochodzenie, i rozdzielane między trzech oskarżonych oraz inne zaangażowane osoby.

Soall i Hazan zostali zatrzymani w Hiszpanii, a Shitrit — w Wielkiej Brytanii. Wnioski USA o ekstradycję całej trójki są nadal rozpatrywane. W przypadku uznania ich za winnych może im grozić do 20 lat więzienia, a zarzut kradzieży tożsamości w okolicznościach obciążających przewiduje maksymalną karę do dwóch lat pozbawienia wolności.

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