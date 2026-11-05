5 listopada Rumunia rozpoczęła ponowne podłączanie do krajowej sieci energetycznej pierwszego bloku elektrowni jądrowej Cernavodă, który nie pracował od końca lipca z powodu niskiego poziomu wody w Dunaju. Jak informuje Balkan Insight, wzrost poziomu rzeki umożliwił wznowienie bezpiecznej eksploatacji reaktora.

Państwowy operator Nuclearelectrica oczekuje, że blok nr 1 osiągnie pełną moc do 7 listopada. Dyrektor generalny spółki Mihai Joara oświadczył, że przywrócenie jego pracy jest ważnym krokiem dla bezpieczeństwa energetycznego kraju i stabilności krajowego systemu energetycznego.

Wstrzymanie pracy z powodu niskiego poziomu Dunaju

Pierwszy blok zatrzymano 28 lipca, a drugi — 13 sierpnia. Powodem był wyjątkowo niski poziom wody w Dunaju, który zagroził dostawom wody do chłodzenia reaktorów.

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Dwa bloki elektrowni jądrowej Cernavodă zwykle pokrywają około jedną piątą zapotrzebowania Rumunii na energię elektryczną. Ich długotrwałe wyłączenie ograniczyło krajową produkcję energii i zwiększyło zależność kraju od elektrowni węglowych, energetyki wodnej oraz importu.

Drugi blok nadal nie pracuje

Blok nr 2 pozostaje wyłączony. Jego ponowne podłączenie będzie zależało od bardziej trwałej poprawy poziomu wody w Dunaju.

Rząd Rumunii przedłużył na listopad reżim gotowości w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego z powodu ostrzeżeń o możliwym niedoborze rezerw energii elektrycznej w okresach szczytowego popytu. Władze wykluczyły ograniczenia zużycia, jednak ostrzegły, że rachunki za energię elektryczną mogą wzrosnąć ze względu na konieczność częściowego pokrywania krajowego popytu importem.

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