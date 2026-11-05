+6° Kijów +9° Warszawa +20° Waszyngton
$ 45.48 € 51.04 zł 11.62
$ 45.48 € 51.04 zł 11.62
+6° Kijów +9° Warszawa +20° Waszyngton
Wiadomości Wokół świata

Rumunia ponownie podłącza do sieci pierwszy reaktor elektrowni jądrowej Cernavodă — Balkan Insight

Fedir Krysztowski 05 listopada 2026 14:59
Rumunia ponownie podłącza do sieci pierwszy reaktor elektrowni jądrowej Cernavodă — Balkan Insight

5 listopada Rumunia rozpoczęła ponowne podłączanie do krajowej sieci energetycznej pierwszego bloku elektrowni jądrowej Cernavodă, który nie pracował od końca lipca z powodu niskiego poziomu wody w Dunaju. Jak informuje Balkan Insight, wzrost poziomu rzeki umożliwił wznowienie bezpiecznej eksploatacji reaktora.

Państwowy operator Nuclearelectrica oczekuje, że blok nr 1 osiągnie pełną moc do 7 listopada. Dyrektor generalny spółki Mihai Joara oświadczył, że przywrócenie jego pracy jest ważnym krokiem dla bezpieczeństwa energetycznego kraju i stabilności krajowego systemu energetycznego.

Wstrzymanie pracy z powodu niskiego poziomu Dunaju

Pierwszy blok zatrzymano 28 lipca, a drugi — 13 sierpnia. Powodem był wyjątkowo niski poziom wody w Dunaju, który zagroził dostawom wody do chłodzenia reaktorów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dwa bloki elektrowni jądrowej Cernavodă zwykle pokrywają około jedną piątą zapotrzebowania Rumunii na energię elektryczną. Ich długotrwałe wyłączenie ograniczyło krajową produkcję energii i zwiększyło zależność kraju od elektrowni węglowych, energetyki wodnej oraz importu.

Drugi blok nadal nie pracuje

Blok nr 2 pozostaje wyłączony. Jego ponowne podłączenie będzie zależało od bardziej trwałej poprawy poziomu wody w Dunaju.

Rząd Rumunii przedłużył na listopad reżim gotowości w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego z powodu ostrzeżeń o możliwym niedoborze rezerw energii elektrycznej w okresach szczytowego popytu. Władze wykluczyły ograniczenia zużycia, jednak ostrzegły, że rachunki za energię elektryczną mogą wzrosnąć ze względu na konieczność częściowego pokrywania krajowego popytu importem.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację