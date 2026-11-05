5 ноября Румыния начала подключать к национальной энергосети первый энергоблок АЭС «Чернаводэ», который не работал с конца июля из-за низкого уровня воды в Дунае. Как сообщает Balkan Insight, повышение уровня реки позволило возобновить безопасную эксплуатацию реактора.

Государственный оператор Nuclearelectrica ожидает, что энергоблок №1 выйдет на полную мощность до 7 ноября. Генеральный директор компании Михай Джоара заявил, что восстановление его работы является важным шагом для энергетической безопасности страны и стабильности национальной энергосистемы.

Остановка из-за низкого уровня Дуная

Первый энергоблок остановили 28 июля, а второй — 13 августа. Причиной стали исключительно низкие уровни воды в Дунае, которые поставили под угрозу поставки воды для охлаждения реакторов.

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Два энергоблока АЭС «Чернаводэ» обычно обеспечивают примерно пятую часть потребностей Румынии в электроэнергии. Их длительная остановка сократила внутреннее производство электроэнергии и усилила зависимость страны от угольных электростанций, гидроэнергетики и импорта.

Второй энергоблок по-прежнему не работает

Энергоблок №2 остается остановленным. Его повторное подключение будет зависеть от более устойчивого восстановления уровня воды в Дунае.

Правительство Румынии продлило на ноябрь режим готовности в сфере энергетической безопасности из-за предупреждений о возможной нехватке резервов электроэнергии в периоды пикового спроса. Власти исключили ограничения потребления, однако предупредили, что счета за электроэнергию могут вырасти из-за необходимости частично покрывать внутренний спрос импортом.

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