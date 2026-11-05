11月5日，罗马尼亚开始将切尔纳沃德核电站一号机组接入国家电网。该机组因多瑙河水位过低，自7月底以来一直停运。正如Balkan Insight报道，河流水位上升使反应堆得以恢复安全运行。

国有运营商Nuclearelectrica预计，一号机组将在11月7日前达到满负荷。公司首席执行官米海·焦阿拉表示，恢复该机组运行是保障国家能源安全和维持国家电力系统稳定的重要一步。

因多瑙河水位过低而停运

一号机组于7月28日停运，二号机组于8月13日停运。原因是多瑙河水位异常低，危及为反应堆冷却提供用水。

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切尔纳沃德核电站的两台机组通常满足罗马尼亚约五分之一的电力需求。它们长期停运减少了国内发电量，并加大了该国对燃煤电厂、水电和进口电力的依赖。

二号机组仍未运行

二号机组仍处于停运状态。其重新接入将取决于多瑙河水位能否更持续地回升。

由于警告称高峰需求期间可能出现电力储备不足，罗马尼亚政府将能源安全准备状态延长至11月。政府排除了限制用电的可能性，但警告称，由于需要部分依靠进口满足国内需求，电费可能上涨。

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