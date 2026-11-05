发展中国家债务达9.4万亿美元创纪录水平——《卫报》

发展中国家的债务去年增长至创纪录的9.4万亿美元。与此同时，最贫困国家为新贷款支付的利率达到自20世纪80年代末以来的最高水平。世界银行年度《国际债务报告》显示了这一情况，据《卫报》报道。

世界银行数据显示，发展中国家的债务在过去一年增长了5.5%。这是四年来最快的增长，主要由私营部门更积极的放贷推动。

高昂的借贷成本

有资格获得世界银行优惠融资的国家，以平均8.2%的年利率获得新贷款。这是自20世纪80年代末以来的最高水平。2026年的初步数据显示，放贷仍然活跃，但由于全球融资成本上升，利率仍然很高。

世界银行列举了近期借款的例子：老挝的借款利率为11.5%，刚果共和国为13.88%，肯尼亚为9.2%。

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世界银行首席统计学家海珊·傅表示，低收入和中等收入国家获得国际融资的机会有所改善，但融资成本并未改善。她表示，这些国家借得更多、付得更多，因此用于长期发展的资金更少。

对国内支出的影响

世界银行指出，偿还外债的成本日益增加，限制了政府投资未来的能力。该机构的分析还显示，全球冲击对债务负担沉重国家的粮食可获得性影响更大。该行评估认为，在全球压力时期，债务负担可能与健康食品可获得性下降有关。

英国政府正准备在明年该国担任G20主席国期间推动一项新的债务倡议。可能的提议包括利用世界银行和其他多边开发银行的资产负债表回购未偿债务、延长偿还期限并降低利率。

与此同时，目前的形势比2005年格伦伊格尔斯G8峰会前更加复杂，当时各国同意免除数十亿英镑债务。如今，债权人更多是私人债券持有人，而非政府。

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