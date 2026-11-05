Zadłużenie krajów rozwijających się wzrosło w ubiegłym roku do rekordowych 9,4 bln dolarów. Jednocześnie najbiedniejsze państwa płacą za nowe pożyczki najwyższe odsetki od końca lat 80., wynika z corocznego Międzynarodowego Raportu o Zadłużeniu Banku Światowego, o którym informuje The Guardian.

Według danych Banku Światowego zadłużenie krajów rozwijających się zwiększyło się w minionym roku o 5,5%. Był to najszybszy wzrost od czterech lat, w dużej mierze napędzany bardziej aktywnym kredytowaniem przez sektor prywatny.

Wysoki koszt pożyczek

Kraje kwalifikujące się do preferencyjnego finansowania z Banku Światowego pozyskiwały nowe pożyczki przy średnim rocznym oprocentowaniu 8,2%. Jest to najwyższy poziom od końca lat 80. Wstępne dane za 2026 rok wskazują, że kredytowanie pozostawało aktywne, jednak stopy procentowe były wysokie z powodu wzrostu globalnych kosztów finansowania.

Bank Światowy przytoczył przykłady niedawnego zadłużania się: Laos pożyczał przy oprocentowaniu 11,5%, Republika Konga — 13,88%, a Kenia — 9,2%.

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Główna statystyczka Banku Światowego Haishan Fu oświadczyła, że dostęp krajów o niskich i średnich dochodach do międzynarodowego finansowania poprawił się, ale jego cena — nie. Jak zaznaczyła, państwa te więcej pożyczają i więcej płacą, a zatem mają mniej środków na długoterminowy rozwój.

Wpływ na wydatki krajowe

Bank Światowy zaznaczył, że coraz droższa obsługa zadłużenia zagranicznego ogranicza możliwości rządów do inwestowania w przyszłość. Analiza instytucji wykazała również, że globalne wstrząsy silniej wpływają na dostępność żywności w krajach o wysokim obciążeniu długiem. Według oceny banku ciężar zadłużenia może być związany ze spadkiem dostępności zdrowej żywności w okresach globalnego stresu.

Rząd Wielkiej Brytanii przygotowuje się do promowania nowej inicjatywy dotyczącej zadłużenia podczas prezydencji kraju w G20 w przyszłym roku. Wśród możliwych propozycji jest wykorzystanie bilansów Banku Światowego i innych wielostronnych banków rozwoju do wykupu niespłaconych długów, wydłużenia terminów ich spłaty i obniżenia stóp procentowych.

Jednocześnie obecna sytuacja jest bardziej skomplikowana niż przed szczytem G8 w Gleneagles w 2005 roku, gdy państwa zgodziły się umorzyć długi o wartości miliardów funtów. Obecnie wierzycielami częściej są prywatni posiadacze obligacji, a nie rządy.

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