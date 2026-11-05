在德国，外国技术工人在固定期限劳动合同结束或失业后，应至少获得六个月时间寻找新工作或转换为其他类型的居留许可。据The Local Germany报道。

工作结束后的六个月

自7月底起，六个月期限已成为特定类别与就业相关居留许可持有人的标准最低期限。此前，这类许可通常签发四年，或签发至劳动合同期限届满后再额外延长三个月。

据该媒体称，这些变化是更广泛移民政策调整的一部分，旨在帮助德国留住外国技术工人。

规则适用对象

这一新做法适用于根据德国《居留法》第18a条和第18b条获得技术就业居留许可的外国人、欧盟蓝卡持有人，以及根据该法第19c条获得许可的人员。

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合同被提前终止的员工，也应在现有许可到期前至少获得六个月时间寻找新职位。根据律师菲奥娜·麦克唐纳分享的信息，如果工作因剥削性的劳动条件而终止，员工应获得九个月的延期。

其他居留选择

建议根据旧规获得许可的持有人以书面形式联系当地外国人事务管理部门，以明确可用于求职的期限。如果无法找到新职位，可以核查是否能够转换为其他类型的居留许可。

该媒体列出的选择包括机会卡，该卡允许求职者在德国居住一年；此外还有面向自雇人士和自由职业者、学习或学习德语，以及家庭团聚的许可。

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