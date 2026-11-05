В Германии иностранным квалифицированным работникам после окончания срочного трудового договора или потери работы должны предоставлять не менее шести месяцев для поиска нового трудоустройства или перехода на другой тип вида на жительство. Об этом сообщает The Local Germany.

Шесть месяцев после окончания работы

С конца июля шестимесячный срок стал стандартным минимумом для определенных категорий владельцев видов на жительство, связанных с трудоустройством. Ранее такие разрешения обычно выдавались на четыре года или на срок действия трудового договора с дополнительными тремя месяцами.

Изменения являются частью более широких корректировок миграционной политики, которые, по данным издания, должны помочь Германии сохранить квалифицированных иностранных работников.

Кого касаются правила

Новый подход применяется к иностранцам с видами на жительство для квалифицированной работы по параграфам 18a и 18b Закона Германии о пребывании, владельцам Голубой карты ЕС, а также разрешений по параграфу 19c этого закона.

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Работникам, чьи договоры были прекращены досрочно, также должны предоставлять не менее шести месяцев до окончания действия текущего разрешения для поиска новой должности. Согласно информации, которой поделилась юристка Фиона Макдональд, если работа прекратилась из-за эксплуататорских условий труда, работникам должны предоставить продление на девять месяцев.

Другие варианты проживания

Владельцам разрешений, выданных по прежним правилам, советуют письменно обратиться в местное ведомство по делам иностранцев, чтобы уточнить срок для поиска работы. Если найти новую должность не удается, можно проверить возможность перехода на другой тип вида на жительство.

Среди вариантов издание называет Карту возможностей, которая позволяет соискателям жить в Германии в течение года, а также разрешения для самозанятых и фрилансеров, для учебы или изучения немецкого языка и для воссоединения семьи.

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