Правительство Молдовы ввело пятилетний запрет на въезд для Вадима Красносельского, лидера непризнанного Приднестровья. Решение стало реакцией на его поездку в Москву, где он получил российский орден Почета, который в Кремле вручил президент государства-агрессора России Владимир Путин.

Награда в Кремле

Красносельский прибыл в Кремль в среду во время мероприятий ко Дню народного единства России. По словам Путина, награду присудили за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами.

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан заявил, что Россия стремится спровоцировать Молдову и поставить ей ловушку. По его словам, Красносельский проигнорировал попытки выстроить минимальный уровень доверия с левобережьем Днестра.

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Пятилетнее ограничение

Глава молдовского правительства призвал Красносельского вернуться в Тирасполь и заявил, что власти располагают средствами для исполнения пятилетнего запрета на въезд. Информацию о санкциях также подтвердило Бюро по реинтеграции Молдовы, которое занимается вопросами Приднестровья.

Как сообщает RMF24, Красносельский не имеет гражданства Республики Молдова. На вопрос о правовых основаниях ограничений Тофан не дал объяснений, назвав решение асимметричным.

Премьер также отметил, что Кишинев позволил Красносельскому поехать в Москву, чтобы облегчить переговоры о поставках газа в Приднестровье зимой. Молдавские власти ранее обвиняли Москву в действиях, направленных на дестабилизацию ситуации в стране, в частности в ограничении поставок газа.

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