Представители Украины, России и США должны на этой неделе провести в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, новый раунд переговоров о завершении войны. На встрече планируют обсудить механизмы мониторинга прекращения огня, послевоенную безопасность и территориальные вопросы, сообщает The Japan Times.

Два дня переговоров

Высокопоставленный американский чиновник, который говорил с журналистами на условиях анонимности, заявил, что перед трехсторонней встречей Вашингтон ежедневно контактировал и с Украиной, и с Россией. По его словам, представители сторон могут достичь прогресса в течение двух запланированных дней переговоров в Абу-Даби.

Первая сессия будет посвящена мониторингу прекращения огня и вопросам безопасности после войны. В частности, речь идет о механизмах консультаций по безопасности, кризисной коммуникации и мерах деэскалации. На второй сессии стороны должны перейти к территориальным вопросам. Американский чиновник заявил, что в последние дни обе стороны демонстрировали гибкость, но деталей не привел.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Гарантии безопасности и позиции сторон

По словам чиновника, американская делегация спросила Россию как государство-агрессора, согласится ли она на предоставление США и Европой Украине гарантий безопасности, подобных предусмотренным статьями 4 и 5 Североатлантического договора. Украина не является членом НАТО.

Переговоры возобновляют после паузы, начавшейся в феврале, когда внимание администрации президента США Дональда Трампа переключилось на войну в Иране. В то же время президент РФ Владимир Путин публично придерживается давних требований, чтобы Украина уступила значительные территории и отказалась от будущего вступления в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский отвергает эти требования.

Европейские страны, по данным собеседников издания, настаивают, что Россия должна прекратить войну против Украины до начала обсуждения более широкой архитектуры безопасности на континенте. Американский чиновник также заявил, что переговорщикам необходимо создать новую систему безопасности, не конкретизировав ее параметры.

Читай нас в