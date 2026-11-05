Молдова заборонила лідеру Красносельському в’їзд на п’ять років — RMF24

Уряд Молдови запровадив п’ятирічну заборону на в’їзд для Вадима Красносельського, лідера невизнаного Придністров’я. Рішення стало реакцією на його поїздку до Москви, де він отримав російський Орден Пошани, який у Кремлі вручив президент держави-агресора Росії Володимир Путін.

Нагорода в Кремлі

Красносельський прибув до Кремля в середу під час заходів до Дня народної єдності Росії. За словами Путіна, відзнаку присудили за заслуги у зміцненні дружби та співпраці між народами.

Прем’єр-міністр Молдови Васіле Тофан заявив, що Росія прагне спровокувати Молдову та поставити їй пастку. За його словами, Красносельський проігнорував спроби побудувати мінімальний рівень довіри з лівобережжям Дністра.

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П’ятирічне обмеження

Глава молдовського уряду закликав Красносельського повернутися до Тирасполя та заявив, що влада має засоби для виконання п’ятирічної заборони на в’їзд. Інформацію про санкції також підтвердило Бюро з реінтеграції Молдови, яке опікується питаннями Придністров’я.

Як повідомляє RMF24, Красносельський не має громадянства Республіки Молдова. На запитання про правові підстави обмежень Тофан не надав пояснень, назвавши рішення асиметричним.

Прем’єр також зазначив, що Кишинів дозволив Красносельському поїхати до Москви, аби полегшити переговори щодо постачання газу до Придністров’я взимку. Молдовська влада раніше звинувачувала Москву в діях, спрямованих на дестабілізацію ситуації в країні, зокрема в обмеженні поставок газу.

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