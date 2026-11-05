摩尔多瓦政府对未被承认的德涅斯特河沿岸地区领导人瓦迪姆·克拉斯诺谢尔斯基实施了为期五年的入境禁令。该决定是对他前往莫斯科之行的回应；在那里，他获得了俄罗斯荣誉勋章，该勋章由侵略国俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在克里姆林宫颁发。

克里姆林宫授勋

克拉斯诺谢尔斯基于周三俄罗斯民族团结日相关活动期间抵达克里姆林宫。普京表示，该奖项是因其在加强各民族之间友谊与合作方面的功绩而授予的。

摩尔多瓦总理瓦西里·托凡表示，俄罗斯试图挑衅摩尔多瓦并为其设下陷阱。他称，克拉斯诺谢尔斯基无视了与德涅斯特河左岸建立最低限度信任的努力。

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五年限制

摩尔多瓦政府首脑呼吁克拉斯诺谢尔斯基返回蒂拉斯波尔，并表示当局拥有执行五年入境禁令的手段。负责处理德涅斯特河沿岸问题的摩尔多瓦再融合局也证实了有关制裁的信息。

据RMF24报道，克拉斯诺谢尔斯基不拥有摩尔多瓦共和国国籍。被问及这些限制的法律依据时，托凡未作解释，仅称该决定是非对称的。

总理还指出，基希讷乌允许克拉斯诺谢尔斯基前往莫斯科，以促进关于冬季向德涅斯特河沿岸供应天然气的谈判。摩尔多瓦当局此前曾指责莫斯科采取旨在破坏该国局势稳定的行动，其中包括限制天然气供应。

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