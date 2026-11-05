Rząd Mołdawii wprowadził pięcioletni zakaz wjazdu dla Wadima Krasnosielskiego, lidera nieuznawanego Naddniestrza. Decyzja była reakcją na jego podróż do Moskwy, gdzie otrzymał rosyjski Order Honoru, który na Kremlu wręczył prezydent państwa-agresora Rosji Władimir Putin.

Nagroda na Kremlu

Krasnosielski przybył na Kreml w środę podczas wydarzeń z okazji rosyjskiego Dnia Jedności Narodowej. Według Putina odznaczenie przyznano za zasługi w umacnianiu przyjaźni i współpracy między narodami.

Premier Mołdawii Vasile Tofan oświadczył, że Rosja dąży do sprowokowania Mołdawii i zastawienia na nią pułapki. Według niego Krasnosielski zignorował próby zbudowania minimalnego poziomu zaufania z lewym brzegiem Dniestru.

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Pięcioletnie ograniczenie

Szef mołdawskiego rządu wezwał Krasnosielskiego do powrotu do Tyraspola i oświadczył, że władze mają środki do egzekwowania pięcioletniego zakazu wjazdu. Informację o sankcjach potwierdziło również Mołdawskie Biuro ds. Reintegracji, które zajmuje się sprawami Naddniestrza.

Jak informuje RMF24, Krasnosielski nie ma obywatelstwa Republiki Mołdawii. Zapytany o podstawy prawne ograniczeń, Tofan nie udzielił wyjaśnień, nazywając decyzję asymetryczną.

Premier zaznaczył również, że Kiszyniów pozwolił Krasnosielskiemu udać się do Moskwy, aby ułatwić negocjacje dotyczące dostaw gazu do Naddniestrza zimą. Władze Mołdawii wcześniej oskarżały Moskwę o działania mające na celu destabilizację sytuacji w kraju, w tym ograniczanie dostaw gazu.

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