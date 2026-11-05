У Німеччині встановили мінімум у шість місяців для пошуку роботи — The Local Germany

У Німеччині іноземним кваліфікованим працівникам після завершення строкового трудового договору або втрати роботи мають надавати щонайменше шість місяців для пошуку нового працевлаштування чи переходу на інший тип дозволу на проживання. Про це повідомляє The Local Germany.

Шість місяців після завершення роботи

Із кінця липня шестимісячний строк став стандартним мінімумом для визначених категорій власників дозволів на проживання, пов’язаних із працевлаштуванням. Раніше такі дозволи зазвичай видавали на чотири роки або на строк дії трудового договору з додатковими трьома місяцями.

Зміни є частиною ширших коригувань міграційної політики, які, за даними видання, мають допомогти Німеччині зберегти кваліфікованих іноземних працівників.

Кого стосуються правила

Новий підхід застосовується до іноземців із дозволами на проживання для кваліфікованого працевлаштування за параграфами 18a і 18b Закону Німеччини про перебування, власників Блакитної карти ЄС, а також дозволів за параграфом 19c цього закону.

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Працівникам, чиї договори припинили достроково, також мають надати щонайменше шість місяців до завершення чинного дозволу для пошуку нової посади. За інформацією, якою поділилася юристка Фіона Макдональд, якщо робота припинилася через експлуатаційні умови праці, працівникам мають надати дев’ятимісячне продовження.

Інші варіанти проживання

Власникам дозволів, виданих за попередніми правилами, радять письмово звернутися до місцевого відомства у справах іноземців, щоб уточнити строк для пошуку роботи. Якщо знайти нову посаду не вдається, можна перевірити можливість переходу на інший тип дозволу на проживання.

Серед варіантів видання називає Карту можливостей, яка дозволяє шукачам роботи жити в Німеччині протягом року, а також дозволи для самозайнятих і фрилансерів, для навчання чи вивчення німецької мови та для возз’єднання сім’ї.

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