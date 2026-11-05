W Niemczech zagraniczni wykwalifikowani pracownicy po zakończeniu umowy o pracę na czas określony lub utracie pracy mają otrzymać co najmniej sześć miesięcy na znalezienie nowego zatrudnienia albo przejście na inny rodzaj zezwolenia na pobyt. Poinformował o tym The Local Germany.

Sześć miesięcy po zakończeniu pracy

Od końca lipca sześciomiesięczny okres stał się standardowym minimum dla określonych kategorii posiadaczy zezwoleń na pobyt związanych z zatrudnieniem. Wcześniej takie zezwolenia były zazwyczaj wydawane na cztery lata albo na okres obowiązywania umowy o pracę z dodatkowymi trzema miesiącami.

Zmiany są częścią szerszych korekt polityki migracyjnej, które według publikacji mają pomóc Niemcom zatrzymać wykwalifikowanych zagranicznych pracowników.

Kogo dotyczą zasady

Nowe podejście dotyczy cudzoziemców posiadających zezwolenia na pobyt w celu wykonywania wykwalifikowanej pracy zgodnie z paragrafami 18a i 18b niemieckiej ustawy o pobycie, posiadaczy Niebieskiej Karty UE, a także zezwoleń wydanych na podstawie paragrafu 19c tej ustawy.

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Pracownikom, których umowy zostały rozwiązane przed terminem, również należy zapewnić co najmniej sześć miesięcy przed wygaśnięciem obecnego zezwolenia na poszukiwanie nowego stanowiska. Zgodnie z informacją przekazaną przez prawniczkę Fionę Macdonald, jeśli zatrudnienie zakończyło się z powodu wyzyskujących warunków pracy, pracownikom należy przyznać dziewięciomiesięczne przedłużenie.

Inne możliwości pobytu

Posiadaczom zezwoleń wydanych według wcześniejszych zasad zaleca się pisemny kontakt z lokalnym urzędem ds. cudzoziemców, aby wyjaśnić okres przeznaczony na poszukiwanie pracy. Jeśli nie uda się znaleźć nowego stanowiska, można sprawdzić możliwość przejścia na inny rodzaj zezwolenia na pobyt.

Wśród opcji publikacja wymienia Kartę Szans, która pozwala osobom poszukującym pracy mieszkać w Niemczech przez rok, a także zezwolenia dla osób samozatrudnionych i freelancerów, na studia lub naukę języka niemieckiego oraz na łączenie rodzin.

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