Firma Perplexity zaprezentowała Teammates — agentów AI do zadań służbowych, którzy mogą jednocześnie pełnić różne role we wspólnej przestrzeni roboczej i pracować przez całą dobę. Jak informuje The Verge, usługa wykorzystuje istniejące projekty, umiejętności i pamięć z narzędzi Perplexity, z których dana osoba już korzysta.

Praca wielu agentów

Każdemu Teammate można powierzyć osobne zadanie, a kilku agentów może pracować równolegle. Nowe narzędzie jest zintegrowane z Perplexity Computer — systemem, który może uruchamiać agentów na urządzeniu użytkownika w celu wykonywania zadań. W Perplexity oświadczono, że Teammates rozszerzają możliwości Computer, dodając wspólną pracę nad stałymi i wielkoskalowymi procesami roboczymi.

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Dostęp przez aplikację i Slack

Użytkownicy mogą śledzić postęp pracy każdego agenta w osobnych wątkach w aplikacji Perplexity oraz wchodzić z nimi w interakcję przez Slack. Do korzystania z Teammates wymagana jest subskrypcja Max kosztująca 200 dolarów miesięcznie. Dyrektor generalny Perplexity Aravind Srinivas napisał w serwisie X, że firma docelowo wyobraża sobie organizacje, w których dla każdej osoby będą pracować setki takich cyfrowych asystentów.

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