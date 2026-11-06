Perplexity推出用于工作任务的AI智能体Teammates——The Verge

Perplexity公司推出了Teammates——用于工作任务的AI智能体，它们可以在共享工作空间中同时承担不同角色，并全天候运行。The Verge报道称，该服务利用用户已经在使用的Perplexity工具中的现有项目、技能和记忆。

多个智能体协同工作

每个Teammate都可以被分配一项单独任务，多个智能体能够并行工作。该新工具与Perplexity Computer集成，后者是一套可在用户设备上运行智能体以完成任务的系统。Perplexity表示，Teammates通过增加对持续性和大规模工作流程的协作，扩展了Computer的功能。

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通过应用程序和Slack访问

用户可以在Perplexity应用中的独立线程里查看每个智能体的工作进度，并通过Slack与它们互动。使用Teammates需要每月200美元的Max订阅。Perplexity首席执行官阿拉温德·斯里尼瓦斯在X上表示，公司未来设想的组织是，每个人都将有数百名这样的数字助手为其工作。

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