Компания Perplexity представила Teammates — ИИ-агентов для рабочих задач, которые могут одновременно выполнять разные роли в общем рабочем пространстве и работать круглосуточно. Как сообщает The Verge, сервис использует существующие проекты, навыки и память из инструментов Perplexity, которыми человек уже пользуется.

Работа нескольких агентов

Каждому Teammate можно поручить отдельную задачу, а несколько агентов способны работать параллельно. Новый инструмент интегрирован с Perplexity Computer — системой, которая может запускать агентов на устройстве пользователя для выполнения задач. В Perplexity заявили, что Teammates расширяют возможности Computer, добавляя совместную работу над постоянными и масштабными рабочими процессами.

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Доступ через приложение и Slack

Пользователи могут следить за ходом работы каждого агента в отдельных ветках в приложении Perplexity и взаимодействовать с ними через Slack. Для использования Teammates необходима подписка Max стоимостью 200 долларов в месяц. Генеральный директор Perplexity Аравинд Шринивас заявил в X, что в дальнейшем компания представляет организации, где для каждого человека будут работать сотни таких цифровых помощников.

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