В России Министерство юстиции государства-агрессора признало левое онлайн-медиа Rabkor так называемым иностранным агентом. Издание основал социолог и теоретик марксизма Борис Кагарлицкий, который публично выступал против вторжения Москвы в Украину и сейчас находится в заключении.

Обвинения министерства

Как сообщает The Moscow Times, российское министерство обвинило Rabkor в распространении материалов, созданных лицами и организациями со статусом иностранных агентов или нежелательных организаций. Ведомство также заявило, что медиа сотрудничало с такими структурами и распространяло якобы ложные сведения о российских властях.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Дело Кагарлицкого и новые внесения

Самого Кагарлицкого признали иностранным агентом в мае 2022 года. Он отбывает пятилетний срок лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма в видео на YouTube об украинской атаке на Крымский мост в украинском Крыму, временно оккупированном Россией.

Вместе с Rabkor статус так называемых иностранных агентов получили четверо активистов и медийщиков, живущих за границей: чеченская правозащитница Фатима Газиева, чеченский оппозиционный активист и видеоблогер Муса Ломаев, российско-грузинский медиаменеджер и политический аналитик Егор Куроптев, а также украинский журналист Алексей Артюх. По данным издания, с 2012 года этот статус в России получили сотни деятелей культуры, журналистов, предпринимателей, медиа и организаций.

Читай нас в