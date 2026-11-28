W Rosji Ministerstwo Sprawiedliwości państwa-agresora uznało lewicowe medium internetowe Rabkor za tak zwanego zagranicznego agenta. Medium założył socjolog i teoretyk marksizmu Boris Kagarlitski, który publicznie sprzeciwiał się inwazji Moskwy na Ukrainę i obecnie przebywa w więzieniu.

Oskarżenia ministerstwa

Jak informuje The Moscow Times, rosyjskie ministerstwo oskarżyło Rabkor o rozpowszechnianie materiałów stworzonych przez osoby i organizacje mające status zagranicznych agentów lub uznane za organizacje niepożądane. Resort oświadczył również, że medium współpracowało z takimi strukturami i rozpowszechniało rzekomo fałszywe informacje o rosyjskich władzach.

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Sprawa Kagarlitskiego i nowe wpisy

Samego Kagarlitskiego uznano za zagranicznego agenta w maju 2022 roku. Odbywa on pięcioletnią karę więzienia pod zarzutem usprawiedliwiania terroryzmu w materiale na YouTube dotyczącym ukraińskiego ataku na Most Krymski na ukraińskim Krymie, tymczasowo okupowanym przez Rosję.

Wraz z Rabkor status tak zwanych zagranicznych agentów otrzymało czworo aktywistów i przedstawicieli mediów mieszkających za granicą: czeczeńska obrończyni praw człowieka Fatima Gazijewa, czeczeński działacz opozycyjny i wideobloger Musa Łomajew, rosyjsko-gruziński menedżer mediów i analityk polityczny Jegor Kuroptew, a także ukraiński dziennikarz Ołeksij Artiuch. Według medium od 2012 roku status ten otrzymały w Rosji setki twórców kultury, dziennikarzy, przedsiębiorców, mediów i organizacji.

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