在俄罗斯，这一侵略国的司法部将左翼网络媒体Rabkor认定为所谓“外国代理人”。该媒体由社会学家、马克思主义理论家鲍里斯·卡加尔利茨基创办；他曾公开反对莫斯科入侵乌克兰，目前正在服刑。

司法部的指控

据《莫斯科时报》报道，俄罗斯司法部指控Rabkor传播由具有“外国代理人”身份的个人和组织，或被认定为“不受欢迎组织”的实体制作的材料。该部门还称，该媒体与此类机构合作，并传播有关俄罗斯当局的所谓虚假信息。

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卡加尔利茨基案件与新增认定

卡加尔利茨基本人于2022年5月被认定为“外国代理人”。他因在一段关于乌克兰袭击克里米亚大桥的YouTube视频中被控为恐怖主义辩护，正在服五年监禁刑期。该大桥位于被俄罗斯暂时占领的乌克兰克里米亚。

与Rabkor一同获得所谓“外国代理人”身份的，还有四名居住在国外的活动人士和媒体从业者：车臣人权捍卫者法蒂玛·加济耶娃、车臣反对派活动人士兼视频博主穆萨·洛马耶夫、俄裔格鲁吉亚媒体经理兼政治分析人士叶戈尔·库罗普捷夫，以及乌克兰记者奥列克西·阿尔秋赫。据该媒体称，自2012年以来，俄罗斯已有数百名文化人士、记者、企业家、媒体和组织获得这一身份。

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