В Германии генерал-лейтенант Гайко Гюбнер станет новым инспектором сухопутных войск Бундесвера. Соответствующее кадровое решение принял министр обороны Борис Писториус, сообщает Der Spiegel со ссылкой на Министерство обороны Германии.

Инспектор является высшим по должности военнослужащим сухопутных войск и отвечает за их кадровую и материальную готовность к выполнению задач. Сухопутные войска являются одним из четырех видов вооруженных сил Германии наряду с военно-воздушными и военно-морскими силами, а также силами кибер- и информационного пространства.

Преемник Кристиана Фройдинга

Гюбнер сменит на должности генерал-лейтенанта Кристиана Фройдинга. В начале следующего года Фройдинг должен стать генеральным инспектором Бундесвера — высшим военнослужащим вооруженных сил Германии.

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Писториус назвал Гюбнера опытным преемником, который хорошо знаком с реформами в сухопутных войсках. Будучи заместителем Фройдинга, он сопровождал и помогал формировать изменения, в частности цифровизацию вооруженных сил и внедрение автономных систем. Министр также заявил, что Гюбнер знает, какие выводы для обороноспособности Германии следует сделать из войны России против Украины.

Опыт командования и зарубежных миссий

58-летний Гюбнер с сентября 2025 года занимает должности заместителя инспектора сухопутных войск и командующего базовой военной организацией при Командовании сухопутных войск в Штраусберге. Ранее он командовал 1-й танковой дивизией в Ольденбурге в 2021–2025 годах, танковой бригадой 21 в Аугустдорфе в 2016–2018 годах и 212-м танково-пехотным батальоном в 2009–2011 годах.

Гюбнер, родившийся в 1968 году, поступил в Бундесвер как военнослужащий срочной службы в 1987 году. Он получил образование в области делового администрирования в Университете Бундесвера в Гамбурге и прошел подготовку генерального штаба в Германии и США. Также он был адъютантом министра обороны и руководителем офиса генерального инспектора. В 1999 году Гюбнер служил командиром роты в Косово, а в 2011 году возглавлял учебно-охранный батальон миссии ISAF в Мазари-Шарифе в Афганистане.

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