W Niemczech generał porucznik Heiko Hübner zostanie nowym inspektorem wojsk lądowych Bundeswehry. Odpowiednią decyzję kadrową podjął minister obrony Boris Pistorius, informuje Der Spiegel, powołując się na niemieckie Ministerstwo Obrony.

Inspektor jest najwyższym rangą żołnierzem wojsk lądowych i odpowiada za ich gotowość kadrową oraz materiałową do wykonywania zadań. Wojska lądowe są jednym z czterech rodzajów niemieckich sił zbrojnych, obok sił powietrznych, marynarki wojennej oraz sił cybernetycznych i informacyjnych.

Następca Christiana Freudinga

Hübner zastąpi generała porucznika Christiana Freudinga. Na początku przyszłego roku Freuding ma zostać generalnym inspektorem Bundeswehry, najwyższym rangą żołnierzem niemieckich sił zbrojnych.

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Pistorius nazwał Hübnera doświadczonym następcą, który dobrze zna reformy w wojskach lądowych. Jako zastępca Freudinga towarzyszył zmianom i pomagał je kształtować, w tym cyfryzację sił zbrojnych oraz wprowadzanie systemów autonomicznych. Minister oświadczył również, że Hübner wie, jakie wnioski dla zdolności obronnej Niemiec należy wyciągnąć z wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Doświadczenie dowódcze i misje zagraniczne

58-letni Hübner od września 2025 roku pełni funkcje zastępcy inspektora wojsk lądowych i dowódcy podstawowej organizacji wojskowej przy Dowództwie Wojsk Lądowych w Strausbergu. Wcześniej dowodził 1. Dywizją Pancerną w Oldenburgu w latach 2021–2025, 21. Brygadą Pancerną w Augustdorfie w latach 2016–2018 oraz 212. Batalionem Piechoty Pancernej w latach 2009–2011.

Hübner, który urodził się w 1968 roku, wstąpił do Bundeswehry jako żołnierz służby zasadniczej w 1987 roku. Studiował zarządzanie w Uniwersytecie Bundeswehry w Hamburgu i odbył szkolenie sztabowe w Niemczech oraz USA. Był także adiutantem minister obrony i kierownikiem biura generalnego inspektora. W 1999 roku Hübner służył jako dowódca kompanii w Kosowie, a w 2011 roku dowodził batalionem szkoleniowo-ochronnym misji ISAF w Mazar-i-Szarif w Afganistanie.

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