德国中将海科·许布纳将出任德国联邦国防军陆军新任监察长。德国国防部长鲍里斯·皮斯托里乌斯作出了相关人事决定，据《明镜周刊》援引德国国防部消息报道。

监察长是陆军中职位最高的军人，负责其人员和物资方面执行任务的战备状态。陆军是德国武装力量的四个军种之一，其他军种包括空军、海军以及网络和信息空间部队。

克里斯蒂安·弗罗伊丁的继任者

许布纳将接替中将克里斯蒂安·弗罗伊丁。明年初，弗罗伊丁预计将出任联邦国防军总监察长，即德国武装力量中职位最高的军人。

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皮斯托里乌斯称许布纳是一位经验丰富的继任者，对陆军改革十分熟悉。作为弗罗伊丁的副手，他参与并帮助塑造了相关变革，包括武装力量数字化以及自主系统的引入。部长还表示，许布纳知道应从俄罗斯对乌克兰发动的战争中得出哪些关乎德国防御能力的结论。

指挥和海外任务经验

现年58岁的许布纳自2025年9月起担任陆军监察长副手，并在施特劳斯贝格的陆军司令部担任基础军事组织司令。此前，他于2021年至2025年指挥驻奥尔登堡的第1装甲师，于2016年至2018年指挥驻奥古斯特多夫的第21装甲旅，并于2009年至2011年指挥第212装甲步兵营。

许布纳于1968年出生，1987年以义务兵身份加入联邦国防军。他在汉堡联邦国防军大学学习工商管理，并在德国和美国接受了总参谋部培训。他还曾担任国防部长的副官和总监察长办公室主任。1999年，许布纳在科索沃担任连长；2011年，他在阿富汗马扎里沙里夫担任国际安全援助部队（ISAF）任务的训练与警卫营营长。

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