Prezydent USA Donald Trump podpisał w Białym Domu proklamację, która, jak twierdzi, ma uniemożliwić przyszłe zmiany w Gabinecie Owalnym i Gabinecie Posiedzeń po przeprowadzonym tam przeprojektowaniu.

Oświadczenie prezydenta

„Robimy z tego narodowy pomnik i nikomu nie będzie wolno go dotykać” — powiedział Trump dziennikarzom w Gabinecie Owalnym. O podpisaniu dokumentu informuje NDTV World.

Trump podpisał proklamację dwa dni po wyborach, w wyniku których demokraci przejęli kontrolę nad Kongresem. Publikacja zauważa, że wyborcy niezadowoleni z jego polityki gospodarczej pozbawili stanowisk dziesiątki republikanów.

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Zmiany w Białym Domu

Po powrocie do Białego Domu Trump nadzorował szereg zmian w wystroju pomieszczeń. W Gabinecie Owalnym umieścił między innymi na ścianach portrety, kopię Deklaracji Niepodległości oraz liczne złociste elementy dekoracyjne.

Był to trzeci dzień z rzędu, kiedy prezydent mówił o swoich projektach w Waszyngtonie. Wśród nich wymieniał również luksusową salę balową oraz Basen Refleksyjny przy pomniku Lincolna.

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