Президент США Дональд Трамп в Белом доме подписал прокламацию, которая, по его словам, должна сделать невозможными будущие изменения в Овальном кабинете и Кабинетной комнате после проведенного там редизайна.

Заявление президента

«Мы превращаем это в национальный монумент, и никому не будет позволено его трогать», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете. О подписании документа сообщает NDTV World.

Трамп подписал прокламацию через два дня после выборов, по итогам которых демократы получили контроль над Конгрессом. Издание отмечает, что избиратели, недовольные его экономической политикой, лишили должностей десятки республиканцев.

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Изменения в Белом доме

После возвращения в Белый дом Трамп контролировал ряд изменений в оформлении помещений. В Овальном кабинете он, в частности, разместил на стенах портреты, копию Декларации независимости и многочисленные золотистые элементы декора.

Это был третий день подряд, когда президент говорил о своих проектах в Вашингтоне. Среди них он также упоминал роскошный бальный зал и Отражающий бассейн у мемориала Линкольна.

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