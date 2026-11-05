В муниципалитете Макана в ЮАР Африканский национальный конгресс (АНК) впервые в истории муниципалитета потерял контроль над советом. На выборах АНК получил 31,27% голосов и 10 мандатов, сообщает Daily Maverick.

Распределение мандатов

Демократический альянс (DA) занял второе место с 27,24% голосов и получил шесть мест в совете. Гражданское движение Makana United Civic Movement (MUCM), которое впервые участвовало в выборах, набрало 19,51% голосов и получило четыре мандата.

Еще пять мест получили EFF, SACP, PA, Makana Citizens Front и ActionSA — по одному мандату каждая. После выборов сторонам предстоит определить, какие силы объединятся для управления муниципалитетом.

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Переговоры о коалиции

Председатель MUCM Андиле Питер заявил, что руководство движения еще не собиралось для обсуждения возможных коалиций. По его словам, организация готова вести переговоры с любой партией, но не отступит от принципов финансового управления, подотчетности, предоставления услуг и привлечения квалифицированных работников для восстановления работы муниципалитета.

Председатель регионального отделения АНК в Сара-Бартмане Мабути Матюмза связал снижение поддержки партии с низкой явкой избирателей. Он также заявил, что АНК оспаривает распределение мест: по его словам, партия не получила ни одного мандата по пропорциональному представительству, несмотря на наибольшее количество голосов.

Проблемы с коммунальными услугами

Макана длительное время сталкивается с проблемами базовых коммунальных услуг: некоторые общины остаются без воды неделями, а значительные объемы очищенной воды теряются из-за утечек в устаревшей сети. Местные дороги также находятся в плохом состоянии. В MUCM отмечали, что проблемы с предоставлением услуг стали одной из причин участия движения в выборах.

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