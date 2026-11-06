Южнокорейская команда Gen.G вышла в полуфинал чемпионата мира по League of Legends 2026, обыграв североамериканскую Lyon со счетом 3:0 в четвертьфинале в Аллене, штат Техас, США. Победа продлила беспроигрышную серию Gen.G на текущем турнире, сообщает Korea Herald.

Соперник в полуфинале

Gen.G прошла швейцарскую стадию без единого поражения в сериях. В этом формате 16 команд играют с соперниками, имеющими схожие показатели побед и поражений; для выхода в плей-офф необходимо одержать три победы.

Для Gen.G этот результат означает третий подряд выход в полуфинал Worlds. За место в финале команда сыграет против китайской Invictus Gaming. Матч запланирован на воскресенье, 7:00 по корейскому времени.

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T1 все еще ожидает четвертьфинал

Другим представителем Южной Кореи, продолжающим выступление на турнире, остается T1 во главе с мидлейнером Ли Сан Хёком, известным как Faker. Команда завершила швейцарскую стадию с результатом 3:1 и сохранила серию выходов в четвертьфинал в каждом своем выступлении на Worlds.

T1, действующий чемпион турнира, в субботу в 7:00 по корейскому времени встретится в четвертьфинале с французской Karmine Corp. В 2025 году T1 стала первой организацией, выигравшей Worlds три раза подряд. Всего у команды шесть титулов чемпиона мира — она также побеждала в 2013, 2015, 2016, 2023 и 2024 годах.

Еще два представителя Южной Кореи выбыли из турнира: Dplus Kia уступила китайской Bilibili Gaming 0:3 в четвертьфинале, а Hanwha Life Esports завершила швейцарскую стадию с результатом 2:3. Финал Worlds запланирован на 15 ноября в Barclays Center в Бруклине, Нью-Йорк.

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