Парламент Бельгии утром в пятницу принял закон, позволяющий полиции входить в жилища мигрантов без документов, которые проигнорировали предписания покинуть страну. Как сообщает Cyprus Mail, решение поддержало большинство депутатов после ночных дебатов, продолжавшихся примерно до 5:00 по местному времени.

Кого будет касаться закон

Обыски разрешены только в жилищах людей, которым отказали в убежище в Бельгии, которые не выполнили требование покинуть страну и считаются угрозой общественной безопасности. Для проведения обыска необходимо разрешение следственного судьи.

Такие действия могут происходить только с 5:00 до 9:00 и в присутствии сотрудников миграционной службы. Бельгийское правительство назвало новый механизм инструментом для исполнения решений о депортации лиц, которых считают опасными для общественного порядка или национальной безопасности.

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Протесты и критика

Законопроект вызвал сопротивление со стороны правозащитных организаций и юристов. Они заявляли, что разрешение полиции входить в частные жилища для контроля за соблюдением миграционного законодательства может ослабить конституционные гарантии и защиту частной жизни.

Накануне голосования около 3 тысяч человек образовали живую цепь вокруг Дворца правосудия в Брюсселе. По данным бельгийских СМИ, в городах и поселках страны также организовали более 50 других протестов и собраний. Amnesty International призвала депутатов отклонить законопроект, отметив, что он может коснуться также людей, помогающих мигрантам без документов.

Закон является частью более широкой политики правой коалиции премьер-министра Барта де Вевера, направленной на ограничение миграции и увеличение числа выдворений людей, которым отказали в праве оставаться в Бельгии.

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