比利时议会于周五上午通过一项法律，允许警方进入无视离境命令的无证移民住所。正如《塞浦路斯邮报》报道，在持续至当地时间约5:00的通宵辩论后，该决定获得多数议员支持。

该法律将适用于哪些人

搜查仅允许在以下人员的住所进行：在比利时被拒绝提供庇护、未遵守离境要求，并被视为对公共安全构成威胁的人。进行搜查需要获得预审法官的许可。

此类行动只能在5:00至9:00之间进行，并且须有移民服务部门官员在场。比利时政府称，这一新机制是执行驱逐决定的工具，适用于被认为危及公共秩序或国家安全的人员。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

抗议与批评

该法案遭到人权组织和律师的反对。他们表示，允许警方为监督移民法律的遵守情况而进入私人住所，可能会削弱宪法保障和对隐私生活的保护。

投票前夕，约3,000人在布鲁塞尔司法宫周围组成了人链。据比利时媒体报道，全国各地的城市和城镇还组织了50多场其他抗议活动和集会。国际特赦组织敦促议员否决该法案，并指出该法案也可能影响帮助无证移民的人。

该法律是首相巴尔特·德韦弗领导的右翼联盟更广泛政策的一部分，旨在限制移民并增加遣返被拒绝留在比利时者的人数。

关注我们在