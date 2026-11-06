Parlament Belgii w piątek rano przyjął ustawę, która pozwala policji wchodzić do mieszkań migrantów bez dokumentów, którzy zignorowali nakazy opuszczenia kraju. Jak informuje Cyprus Mail, decyzję poparła większość posłów po całonocnej debacie, która trwała do około godziny 5:00 czasu lokalnego.

Kogo będzie dotyczyć ustawa

Przeszukania są dozwolone wyłącznie w mieszkaniach osób, którym odmówiono azylu w Belgii, które nie zastosowały się do nakazu wyjazdu z kraju i są uznawane za zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Do przeprowadzenia przeszukania wymagana jest zgoda sędziego śledczego.

Takie działania mogą odbywać się wyłącznie między godziną 5:00 a 9:00 oraz w obecności urzędników służby migracyjnej. Belgijski rząd nazwał nowy mechanizm narzędziem służącym egzekwowaniu decyzji o deportacji osób uznawanych za niebezpieczne dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa narodowego.

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Protesty i krytyka

Projekt ustawy wywołał sprzeciw organizacji praw człowieka i prawników. Twierdzili oni, że zezwolenie policji na wchodzenie do prywatnych mieszkań w celu kontrolowania przestrzegania przepisów migracyjnych może osłabić gwarancje konstytucyjne i ochronę życia prywatnego.

W przeddzień głosowania około 3 tysiące osób utworzyło żywy łańcuch wokół Pałacu Sprawiedliwości w Brukseli. Według belgijskich mediów w miastach i miasteczkach całego kraju zorganizowano także ponad 50 innych protestów i zgromadzeń. Amnesty International wezwała posłów do odrzucenia projektu ustawy, wskazując, że może on dotyczyć także osób pomagających migrantom bez dokumentów.

Ustawa jest częścią szerszej polityki prawicowej koalicji premiera Barta De Wevera, mającej na celu ograniczenie migracji i zwiększenie liczby wydaleń osób, którym odmówiono prawa do pozostania w Belgii.

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