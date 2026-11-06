В США Мохаммад аль-Саади, который содержится под стражей в нью-йоркском Metropolitan Detention Centre и ожидает суда, выразил желание отказаться от адвокатов и самостоятельно представлять свои интересы. По данным The National, его адвокаты обратились к судье Коллин Макмахон с просьбой провести слушание по этому поводу.

Аль-Саади предъявлены восемь обвинений, связанных с предполагаемой организацией почти 20 атак и попыток атак в Европе и США. Если суд признает его виновным, ему может грозить пожизненное заключение. Защитники заявили, что специальные административные ограничения, примененные к подсудимому, осложнили их отношения с клиентом.

Ограничения на коммуникацию

По данным Министерства юстиции США, аль-Саади ограничили одним телефонным звонком в месяц из-за опасений, что он может планировать нападение из-за решетки. Ведомство утверждает, что во время разговоров с семьей он якобы использовал закодированные сообщения, чтобы побуждать других к реализации новых планов, контролировать переводы на сумму $1 млн и выпуск пропагандистских видео.

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Адвокаты также сообщили, что в течение месяца их клиент не получал материалов для чтения, поскольку ФБР контролирует его корреспонденцию. По их мнению, невозможность объяснить задержку усилила социальную изоляцию аль-Саади и способствовала тому, что он начал считать самостоятельную защиту возможным вариантом.

Обвинения и данные следствия

Американские власти связывают 32-летнего аль-Саади с группировкой Harakat Ashab Al Yamin Al Islamia, также известной как Ashab Al Yamin. Согласно американским записям, он родился в Тегеране, имеет иранское и иракское гражданство и большую часть жизни прожил в Ираке. Его задержали в Турции, после чего доставили в США.

Среди прочего, аль-Саади обвиняют в попытке осуществить нападение на синагогу в Нью-Йорке и в поиске в США человека, который мог бы убить или ранить других. Следователи, по данным издания, обнаружили в его аккаунтах в соцсетях FaceTime-звонки с нападавшими, среди которых, по их данным, были участники поджога синагоги в Лондоне 18 апреля. Лондонская полиция сообщала, что в тот день была атакована Kenton United Synagogue. Министерство юстиции США считает, что подсудимый представляет серьезную угрозу общественной безопасности в случае неограниченных контактов с третьими лицами.

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