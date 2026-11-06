阿尔-萨阿迪希望在法庭上自行辩护——《The National》

在美国，正在纽约大都会拘留中心（Metropolitan Detention Centre）被羁押并等待审判的穆罕默德·阿尔-萨阿迪表示，希望辞退律师并自行代表自己。据《The National》报道，他的律师请求法官科琳·麦克马洪就这一意向举行听证会。

阿尔-萨阿迪面临八项指控，涉及被指组织近20起发生在欧洲和美国的袭击及袭击未遂事件。若法院认定其有罪，他可能面临终身监禁。辩护律师表示，对被告实施的特别行政限制使他们与客户之间的关系变得复杂。

通信限制

据美国司法部称，出于担忧他可能在狱中策划袭击，阿尔-萨阿迪被限制每月只能进行一次电话通话。该部门声称，在与家人通话期间，他据称使用编码信息，鼓动他人实施新计划、控制总额为100万美元的转账以及发布宣传视频。

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律师还表示，由于联邦调查局监控其通信，他们的客户已有一个月未收到阅读材料。在他们看来，无法解释这一延误加剧了阿尔-萨阿迪的社会孤立，并促使他开始将自行辩护视为一个可能的选择。

指控和调查数据

美国当局将32岁的阿尔-萨阿迪与组织Harakat Ashab Al Yamin Al Islamia联系在一起，该组织也被称为Ashab Al Yamin。根据美国记录，他出生于德黑兰，拥有伊朗和伊拉克国籍，并在伊拉克度过了大部分人生。他在土耳其被拘留，随后被送往美国。

除其他事项外，阿尔-萨阿迪被控企图袭击纽约的一座犹太教堂，并在美国寻找可能杀害或伤害他人的人。据该媒体报道，调查人员在其社交媒体账户中发现了与袭击者的FaceTime通话，其中据他们的数据，包括4月18日参与伦敦一座犹太教堂纵火事件的人员。伦敦警方曾表示，当天遭到袭击的是Kenton United Synagogue。美国司法部认为，若被告与第三方进行不受限制的接触，将对公共安全构成严重威胁。

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