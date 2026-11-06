Al-Saadi chce sam bronić się w sądzie — The National

W USA Mohammad al-Saadi, który przebywa w areszcie Metropolitan Detention Centre w Nowym Jorku i oczekuje na proces, wyraził chęć rezygnacji z prawników i samodzielnego reprezentowania swoich interesów. Jak podaje The National, jego prawnicy zwrócili się do sędzi Colleen McMahon o przeprowadzenie rozprawy w sprawie tego zamiaru.

Al-Saadi postawiono osiem zarzutów związanych z domniemaną organizacją niemal 20 ataków i prób ataków w Europie oraz USA. Jeśli sąd uzna go za winnego, może mu grozić dożywotnie pozbawienie wolności. Obrońcy oświadczyli, że specjalne ograniczenia administracyjne zastosowane wobec oskarżonego skomplikowały ich relacje z klientem.

Ograniczenia komunikacji

Według Departamentu Sprawiedliwości USA al-Saadi został ograniczony do jednej rozmowy telefonicznej miesięcznie z powodu obaw, że mógłby planować atak zza krat. Resort twierdzi, że podczas rozmów z rodziną miał rzekomo używać zakodowanych wiadomości, aby zachęcać innych do realizacji nowych planów, kontrolować przelewy na kwotę 1 mln dolarów oraz publikację propagandowych nagrań wideo.

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Prawnicy poinformowali również, że ich klient przez miesiąc nie otrzymywał materiałów do czytania, ponieważ FBI kontroluje jego korespondencję. Ich zdaniem niemożność wyjaśnienia opóźnienia pogłębiła społeczną izolację al-Saadiego i przyczyniła się do tego, że zaczął on uważać samodzielną obronę za możliwą opcję.

Zarzuty i dane śledztwa

Władze USA wiążą 32-letniego al-Saadiego z ugrupowaniem Harakat Ashab Al Yamin Al Islamia, znanym również jako Ashab Al Yamin. Według amerykańskich dokumentów urodził się on w Teheranie, ma obywatelstwo irańskie i irackie, a większą część życia spędził w Iraku. Został zatrzymany w Turcji, po czym przewieziono go do USA.

Między innymi al-Saadi jest oskarżony o próbę przeprowadzenia ataku na synagogę w Nowym Jorku oraz o poszukiwanie w USA osoby, która mogłaby zabić lub zranić innych. Śledczy, według publikacji, wykryli na jego kontach w mediach społecznościowych połączenia FaceTime z napastnikami, wśród których, według ich danych, byli uczestnicy podpalenia synagogi w Londynie 18 kwietnia. Londyńska policja informowała, że tego dnia zaatakowano Kenton United Synagogue. Departament Sprawiedliwości USA uważa, że oskarżony stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego w przypadku nieograniczonych kontaktów z osobami trzecimi.

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