В городе Цицикар в китайской провинции Хэйлунцзян железнодорожные станции усилили уборку снега после сильного снегопада, чтобы обеспечить безопасное движение пассажирских и грузовых поездов. Снег шел в среду и четверг, поэтому работы активизировали на станциях вдоль линий Биньчжоу, Цибэй, Пинци и Фунэнь, сообщает ECNS.

Очистка путей и стрелочных переводов

Сотрудников станций в Цицикаре, которыми управляет China Railway Harbin Group, оперативно привлекли к уборке снега. На железнодорожном вокзале Цицикара пути и стрелочные переводы круглосуточно очищали с помощью снегоуборочной техники и лопат.

Снег также убирали с платформ, выходов, входов в залы ожидания и подземных переходов. Для пассажиров чаще делали объявления с просьбой соблюдать осторожность при передвижении.

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Экстренное реагирование на станции Фуюй

После снегопада станция Фуюй запустила экстренное реагирование и организовала уборку снега по мере его накопления, рассказал заместитель начальника станции Го Цзя. Возле входов, на надземных переходах и краях платформ разместили противоскользящие коврики и предупреждающие знаки, а сотрудников назначили направлять пассажиров.

Для очистки ключевых стрелочных переводов на станции сочетали ручные и механизированные способы. Это должно было поддерживать надежную работу переводов и безопасное движение поездов.

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