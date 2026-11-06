Ильзе Айгнер должна стать кандидаткой Союза ХДС/ХСС на должность федерального президента Германии. Об этом 6 ноября сообщил Der Spiegel, ссылаясь на собственную информацию.

Решение по кандидатуре

По данным издания, решение в пользу Айгнер, вероятно, уже принято. Der Spiegel отмечает, что она должна стать кандидаткой Союза — объединения Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза.

До этого все больше известных политиков ХДС поддерживали кандидатуру Айгнер на должность следующего федерального президента Германии.

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Должность Айгнер в Баварии

Айгнер является политиком Христианско-социального союза — ХСС. Она также занимает должность президента ландтага Баварии, парламента этой федеральной земли Германии.

Сообщение Der Spiegel касается ее возможного участия в выборах следующего главы государства от Союза ХДС/ХСС.

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