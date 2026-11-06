Ilse Aigner ma zostać kandydatką Unii CDU/CSU na urząd prezydenta federalnego Niemiec. 6 listopada poinformował o tym Der Spiegel, powołując się na własne informacje.

Decyzja w sprawie kandydatury

Według publikacji decyzja na korzyść Aigner prawdopodobnie została już podjęta. Der Spiegel wskazuje, że ma ona zostać kandydatką Unii — sojuszu Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej i Unii Chrześcijańsko-Społecznej.

Wcześniej kandydaturę Aigner na stanowisko następnej prezydent federalnej Niemiec poparła rosnąca liczba znanych polityków CDU.

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Stanowisko Aigner w Bawarii

Aigner jest polityczką Unii Chrześcijańsko-Społecznej — CSU. Pełni również funkcję przewodniczącej Landtagu Bawarii, parlamentu tego kraju związkowego Niemiec.

Informacja Der Spiegel dotyczy jej możliwego udziału w wyborach następnej głowy państwa jako kandydatki Unii CDU/CSU.

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