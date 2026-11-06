Sąd Okręgowy w Sieradzu w Polsce skazał 29-letniego Daniela S. na dożywotnie pozbawienie wolności w sprawie zabójstwa sześcioletniego Maksymiliana ze Zduńskiej Woli. Matka chłopca, 32-letnia Paulina M., otrzymała karę dziewięciu lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Jak podaje RMF24, wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Daniel S. będzie mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie dopiero po 40 latach więzienia. Oskarżeni nie byli obecni w sądzie podczas ogłoszenia decyzji.

Oskarżenia o przemoc wobec dziecka

Prokuratura w Zduńskiej Woli oskarżyła Daniela S. o znęcanie się i zabójstwo syna jego partnerki. Matce dziecka zarzucono znęcanie się nad synem, nieudzielenie pomocy oraz narażenie dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia.

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Sędzia przewodniczący Jacek Wojdyn, ogłaszając motywy decyzji, oświadczył, że w sprawie było zbyt wiele okoliczności obciążających, a sąd nie znalazł żadnych okoliczności łagodzących. Jak powiedział, dowody wskazywały, że chłopiec przez długi czas był poddawany okrutnemu traktowaniu.

Okoliczności śmierci

Dziecko zmarło w maju 2025 roku w mieszkaniu w Zduńskiej Woli, w którym mieszkali oskarżeni. Według śledztwa od marca do 7 maja mężczyzna znęcał się nad chłopcem psychicznie i fizycznie: poniżał go, zastraszał, pozostawiał bez opieki, popychał i bił, powodując liczne obrażenia.

Zgodnie z aktem oskarżenia 6 i 7 maja Daniel S., przewidując możliwość śmierci dziecka i godząc się na nią, zastosował wobec chłopca brutalną przemoc fizyczną. Doprowadziło to do ciężkich obrażeń czaszkowo-mózgowych, uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i śmierci dziecka. Sędzia poinformował również, że chłopiec był na długi czas pozostawiany sam w zamkniętym mieszkaniu z zasłoniętymi oknami.

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