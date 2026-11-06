Окружной суд в Серадзе, Польша, приговорил 29-летнего Даниэля С. к пожизненному лишению свободы по делу об убийстве шестилетнего Максимилиана из Здуньской-Воли. Мать мальчика, 32-летняя Паулина М., получила девять лет и шесть месяцев лишения свободы. Как сообщает RMF24, приговор еще не вступил в силу.

Даниэль С. сможет подать ходатайство об условно-досрочном освобождении лишь после 40 лет заключения. Обвиняемые не присутствовали в суде во время оглашения решения.

Обвинения в насилии над ребенком

Прокуратура Здуньской-Воли обвиняла Даниэля С. в издевательствах и убийстве сына его партнерши. Матери ребенка вменяли издевательства над сыном, неоказание помощи и создание для ребенка опасности потери жизни.

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Председательствующий судья Яцек Войдын, оглашая мотивы решения, заявил, что в деле было слишком много отягчающих обстоятельств, а смягчающих суд не нашел. По его словам, доказательства указывали на то, что мальчик длительное время подвергался жестокому обращению.

Обстоятельства смерти

Ребенок умер в мае 2025 года в квартире в Здуньской-Воле, где проживали обвиняемые. По данным следствия, с марта по 7 мая мужчина психологически и физически издевался над мальчиком: унижал, запугивал, оставлял без присмотра, толкал и бил, что привело к многочисленным травмам.

Согласно обвинительному акту, 6 и 7 мая Даниэль С., предвидя возможность смерти ребенка и соглашаясь с ней, применил к мальчику жестокое физическое насилие. Это привело к тяжелым черепно-мозговым травмам, повреждению центральной нервной системы и смерти ребенка. Судья также сообщил, что мальчика надолго оставляли одного в запертой квартире с занавешенными окнами.

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