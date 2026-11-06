波兰谢拉兹地区法院在杀害来自兹敦斯卡沃拉的6岁男童马克西米利安一案中，判处29岁的丹尼尔·S.终身监禁。男童的母亲、32岁的保利娜·M.被判处9年6个月监禁。根据RMF24的报道，该判决尚未生效。

丹尼尔·S.只有在服刑40年后才能申请假释。宣判时，被告没有出庭。

被控对儿童实施暴力

兹敦斯卡沃拉检察院指控丹尼尔·S.虐待并杀害其伴侣的儿子。该儿童的母亲被控虐待儿子、未提供帮助以及使儿童面临丧失生命的危险。

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审判长雅采克·沃伊丁在宣布判决理由时表示，此案中存在过多加重情节，法院未发现任何减轻情节。他说，证据表明该男童长期遭受残酷对待。

死亡情况

该儿童于2025年5月在兹敦斯卡沃拉一处被告居住的公寓内死亡。据调查，从3月至5月7日，该男子对男童实施心理和身体虐待：羞辱、恐吓、让其无人照看、推搡和殴打，造成多处伤害。

根据起诉书，5月6日和7日，丹尼尔·S.预见到儿童可能死亡并接受这一结果，对男童实施了残酷的身体暴力。这导致严重颅脑损伤、中枢神经系统受损以及儿童死亡。法官还表示，男童曾被长时间独自留在一间窗户拉着窗帘的上锁公寓中。

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