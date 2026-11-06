W Izraelu jeden z liderów opozycji złagodził żądania dotyczące służby wojskowej ultraortodoksyjnych Żydów, co otworzyło możliwość sojuszu z tą społecznością w celu odsunięcia premiera Binjamina Netanjahu. Poinformował o tym The Hindu.

Kompromis dla większości

Przedstawiciel opozycji Awigdor Lieberman za główne cele uznał odsunięcie Netanjahu i uniknięcie nowych wyborów. Jego zdaniem siły opozycyjne powinny pójść na kompromis, ponieważ dążenie do uzyskania wszystkiego może doprowadzić do tego, że nie uda się uzyskać niczego.

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Złagodzenie stanowiska w sprawie poboru może umożliwić sojusz między siłami opozycyjnymi a społecznością ultraortodoksyjną, który wcześniej wydawał się mało prawdopodobny.

Wyniki wyborów

Ani Netanjahu, ani lider opozycji Gadi Eisenkot nie zdobyli większości w wyborach 27 października. W materiale zaznaczono, że izraelskie społeczeństwo jest głęboko spolaryzowane w kwestii Netanjahu i wyczerpane trzema latami wojny.

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