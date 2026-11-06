Оппозиция Израиля смягчила требования по призыву — The Hindu
В Израиле один из лидеров оппозиции смягчил требования относительно военного призыва ультраортодоксальных евреев, что открыло возможность для союза с этой общиной с целью отстранения премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает The Hindu.
Компромисс ради большинства
Представитель оппозиции Авигдор Либерман назвал главными целями отстранение Нетаньяху и предотвращение новых выборов. По его словам, оппозиционным силам следует пойти на компромисс, поскольку стремление получить всё может привести к тому, что не удастся получить ничего.
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Смягчение позиции по призыву может сделать возможным альянс между оппозиционными силами и ультраортодоксальной общиной, который ранее казался маловероятным.
Результаты выборов
Ни Нетаньяху, ни лидер оппозиции Гади Айзенкот не получили большинства на выборах 27 октября. В материале отмечается, что израильское общество глубоко поляризовано в отношении Нетаньяху и истощено тремя годами войны.