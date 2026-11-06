W australijskim stanie Wiktoria naukowcy wypuścili do cieku wodnego w pobliżu Lucyvale 11 zagrożonych alpejskich raków kolczastych, uratowanych po styczniowych pożarach buszu. Po pożarze raki mogły się udusić z powodu rumoszu i osadów w strumieniu, które pogarszały jakość wody, informuje ABC News Australia.

Gatunek ten ma ograniczony zasięg występowania: raki żyją w małych, odizolowanych skupiskach, dlatego trudno je odnaleźć i uratować, zwłaszcza gdy po pożarach pogarszają się warunki wodne.

Przetrzymywanie w wylęgarni

Raki przewieziono do ochronnej wylęgarni Snobs Creek w pobliżu Eildon, zarządzanej przez Fisheries Victoria. Przetrzymywano je tam, dopóki jakość wody w ich naturalnym środowisku się nie poprawiła.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

To pierwszy przypadek przetrzymywania alpejskich raków kolczastych w niewoli. Pracownicy wylęgarni umieścili zwierzęta osobno ze względu na ich agresywne zachowanie, ponieważ mogą atakować się nawzajem.

Monitorowanie środowiska

Naukowcy nadal monitorują siedlisko raków po pożarze Walwa-River Road, który objął około 121 tysięcy hektarów. Przyrodnicy mają również nadzieję, że w przyszłości włączą ten gatunek do programu hodowli w niewoli w Snobs Creek, aby wspierać liczebność populacji i jej różnorodność geograficzną.

Wylęgarnia Snobs Creek opiekuje się także innymi wrażliwymi gatunkami słodkowodnymi uratowanymi po klęskach żywiołowych. W szczególności po pożarze Longwood ponad 100 okoni Macquarie i ryb dorszowatych ze strumienia Seven Creek zostało już wypuszczonych z powrotem na wolność.

Czytaj nas na