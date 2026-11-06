Freshways obniży cenę skupu mleka o 7 pensów — The Guardian

Brytyjski przetwórca mleka Freshways od 1 grudnia obniży cenę skupu dla rolników o 7 pensów za litr — do 29,4 pensa. Firma, która dostarcza mleko paczkowane do małych sklepów, kawiarni, hoteli i firm hurtowych, wyjaśniła tę decyzję słabszą sytuacją na rynku mleczarskim oraz niską rentownością sprzedaży mleka pitnego, informuje The Guardian.

Dyrektor zarządzający Freshways Bali Nijjar oświadczył, że oczekiwana poprawa sytuacji na rynku mleczarskim nie nastąpiła, podczas gdy koszty firmy wzrosły. Nowa obniżka niemal niweluje łączną podwyżkę o 9 pensów za litr, którą przetwórca wprowadził w ciągu dwóch poprzednich miesięcy po gorącym i suchym lecie.

Reakcja rolników

Przewodniczący rady mleczarskiej Narodowego Związku Rolników Ian Harvey stwierdził, że zaufanie w branży jest „na najniższym poziomie”. Według niego wielu producentów już otrzymywało za mleko mniej, niż wynosił koszt jego produkcji. Na ich koszty wpłynęły niestabilne ceny skupu, letnia susza oraz wzrost cen paliwa i nawozów.

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Harvey, którego rodzinna farma w północnej Kornwalii utrzymuje 160 krów ras holsztyńskiej i ayrshire, nie został bezpośrednio dotknięty decyzją Freshways: jego mleko jest lokalnie przetwarzane na ser cheddar. Podkreślił jednak, że gwałtowne, a nie stopniowe obniżenie ceny w ciągu dwóch lub trzech miesięcy utrudnia sytuację producentów.

Ceny innych przetwórców

Spółdzielnia Arla Foods, jeden z trzech największych przetwórców mleka w Wielkiej Brytanii obok Müller i First Milk, również ogłosiła obniżkę standardowej ceny w listopadzie — o 0,45 pensa za litr, do 40,41 pensa. Jednocześnie Arla pozostawiła cenę skupu mleka ekologicznego bez zmian — na poziomie 58,25 pensa za litr.

Według oceny Arli światowa podaż mleka ustabilizowała się na wysokim poziomie, podczas gdy rynek białka serwatkowego nieco oddalił się od rekordowych poziomów. Analityk rynku mleczarskiego Chris Walkland zauważył, że inni przetwórcy, w tym producenci cheddara i mozzarelli, utrzymali ceny bez zmian. Wskazał również, że rolnikom trudno jest zmienić firmę odbierającą ich mleko, ponieważ tylko nieliczni przetwórcy przyjmują nowych dostawców.

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