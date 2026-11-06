Freshways снизит закупочную цену молока на 7 пенсов — The Guardian

Британский переработчик молока Freshways с 1 декабря снизит закупочную цену для фермеров на 7 пенсов за литр — до 29,4 пенса. Компания, поставляющая фасованное молоко в небольшие магазины, кафе, отели и оптовые компании, объяснила решение более слабой ситуацией на молочном рынке и низкой рентабельностью продаж питьевого молока, сообщает The Guardian.

Управляющий директор Freshways Бали Ниджар заявил, что ожидаемого улучшения ситуации на молочном рынке не произошло, в то время как расходы компании выросли. Новое снижение почти нивелирует совокупное повышение на 9 пенсов за литр, которое переработчик ввел в течение двух предыдущих месяцев после жаркого и засушливого лета.

Реакция фермеров

Председатель молочного совета Национального союза фермеров Иэн Харви заявил, что уверенность в отрасли находится «на самом низком уровне». По его словам, многие производители уже получали за молоко меньше, чем стоило его производство. На их расходы повлияли нестабильные закупочные цены, летняя засуха и рост стоимости топлива и удобрений.

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Харви, чья семейная ферма в Северном Корнуолле содержит 160 коров голштинской и айрширской пород, непосредственно не пострадал от решения Freshways: его молоко перерабатывается на месте в сыр чеддер. Однако он подчеркнул, что резкое, а не постепенное снижение цены в течение двух или трех месяцев осложняет положение производителей.

Цены других переработчиков

Кооператив Arla Foods, один из трех крупнейших переработчиков молока в Великобритании наряду с Müller и First Milk, также объявил о снижении стандартной цены в ноябре — на 0,45 пенса за литр, до 40,41 пенса. В то же время закупочную цену органического молока Arla оставила без изменений — 58,25 пенса за литр.

По оценке Arla, мировое предложение молока стабилизировалось на высоком уровне, тогда как рынок сывороточного протеина несколько отошел от рекордных показателей. Аналитик молочного рынка Крис Уокленд отметил, что другие переработчики, в том числе производители чеддера и моцареллы, сохранили цены без изменений. Он также указал, что фермерам сложно сменить компанию, забирающую их молоко, поскольку лишь немногие переработчики принимают новых поставщиков.

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